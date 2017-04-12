До Мариуполя дошел всеукраинский флешмоб «Безопасность дорожного движения-Challenge»

Сегодня, 12 апреля, в Мариуполе прошла акция в рамках всеукраинского флешмоба «Безопасность дорожного движения-Challenge». Сегодня утром эстафету полицейским Донетчины передали коллеги из Запорожской области. Правоохранителям «по наследству» достался игрушечный конь - «инспектор Грива», который передается от региона к региону.

Флешмоб сегодня прошел на площади в Приморском районе. «Цель этой акции - чтобы общество обратило внимание на проблему безопасности на дорогах. В Донецкой области идут боевые действия, и очень жаль, когда гибнут военные, но страшнее, что в ДТП гибнет больше людей, чем на фронте. До сознания каждого должно дойти, что сегодня безопасность - самое главное. Мы бы хотели, чтобы дети, которые сегодня участвовали в акции, донесли это до своих друзей, родителей, передавали свои знания по безопасности дорожного движения и помогали людям не нарушать правила», - отметил заместитель начальника полиции Донецкой области Сергей Матвейчук.

После этого для собравшихся танцевали, показывали служебных собак в галстуках, показывали «живые» правила движения, а в конце все вместе выпустили в небо воздушные шары. Также по улицам проехал «Автобус безопасности» с отпечатками рук детей.

Далее правоохранители передали эстафету коллегам из Луганской области.