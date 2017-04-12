Контактная группа договорилась прекратить огонь на Донбассе на Пасху

Сегодня, 12 апреля, в Минске прошла встреча членов Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. В результате стороны поддержали принятое 29 марта решение о прекращении огня в преддверии пасхальных праздников.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь участника переговоров от Украины Леонида Кучмы.

«В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ, - написала она. - В соответствии с Минскими договоренностями Украина отвела все тяжёлое вооружение от линии соприкосновения. Украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса. Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов».