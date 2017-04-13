На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг. Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого Четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый Четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки, оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый Четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет».

После уборки, проведенной в Чистый Четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя.

В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи — невесток: «Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется».

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.

Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

В середине 20 века, вскоре после Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни. Потрясений никто не хотел. Отражением общественных настроений была музыка того периода — спокойная и сентиментальная, со сладкоголосым вокалом. На официальном музыкальном Олимпе США продвигалась идея оградить культуру белых от дикой культуры черных и создать добропорядочный образ респектабельного американца.

Наряду с официальной музыкой, в Америке жила и совсем другая — громкая, ритмичная, полная жизни — ритм-энд-блюз. Однажды вечером диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид взял на себя смелость «прокрутить» в эфире записи в стиле ритм-энд-блюза. А чтобы не шокировать «белую» публику, придумал ему другое название — «рок-н-ролл». Благодаря Алану Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем, независимо от цвета кожи.

Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех.

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания.

В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании».

В 1964 году появились «Rolling Stones», отличавшиеся быстрым, мощным и техничным звуком. В 1970-е годы родился психоделический рок, яркими представителями которого явились группы «Pink Floyd», «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Black Sabbath». Это десятилетие считают золотой эпохой в развитии рок-культуры.

Конец семидесятых ознаменовался появлением панк-рока («дрянной рок»). Упрощенная музыкальная схема вывела на первый план вокал и тексты. В них часто встречалась критика правительства, политики, богатых слоев общества. На волне панка взлетели группы «Sex Pistols», «The Clash», «Stooges», Игги Поп. В 1980-х годах появился женский рок, а в практичные 1990-е самым ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн и его группа «Nirvana».

Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием западной музыки. Среди самых ранних групп были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне». Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию практически в каждой школе своей рок-группы. Некоторые из этих коллективов потом стали главными лицами сцены 1970-х, в их числе знаменитая «Машина времени». Но распространение рок-н-ролла сдерживалось советской политикой культурной цензуры.

Несмотря на это, к началу 1980-х годов в СССР сформировалось полноценное рок-движение. «Оттепель» родила группы в стиле «нью-вэйв» — «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и другие.

В 1985 году была открыта Московская рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. Популярность приходит к группам «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и «Бригада С».

Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья.

Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от лёгкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируют от непринуждённого и шутливого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя явной границы между понятиями «рок» и «поп» не существует. Многие музыкальные явления балансируют на грани между ними.

Ипатий Чудотворец

Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото.

Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса.

На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия; он также мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Именины:

Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий