Сегодня больницы, школы, порт и жилые дома в Мариуполе оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 13 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Строителей 111, 113, 115
- Николаевская 81, 83, 83/48
- Б.Морская 1-87
- Дачная 2-24
- Мариупольская 1-33
- Крановая 3-48
- Маркелова 1-118
- Б.Азовская 2-40
- туп.Крановый 2-18
- пер.Зеленый 1-12
- Жуковского 34-38
- ОШ №33
- Порт
- Горная 1-186
- Гор.больница №4, 10 по ул.Пашковского 4
- лицей по ул. Единства 49
- кафе "Зодиак"
- Пашковского 2-12
- пр.Единства 41-68
- Менделеева 5-24
- пер.Лечебный 1-13
- пер.Филатова 2
- ОШ №34
- дс 59, 61, 71, 98, 90, 84
- ОШ №28
- Металлургов 135-179
- Покрышкина 99
- Сеченова 79-96
- Гастело 3
- гор.больница №5 с пониженным давлением
- Героическая,1-46
- пер.Садковый, 1-73
- Лута, 1-101
- Ровная, 1-76
- проезд Ровный, 1-46
- д/с №151
- д/с №57
- ОШ №47
- С.Перовской, 1-66
- Новосельская, 3-37
- пер.Новосельский, 1-35
- пер.Хортицкий, 4-24
- Казацкая, 1-11
- М.Сибиряка, 3-29
- пер.Ключевой, 32-54.
С 8:30 до 17:00 без воды останутся:
- Меотиды 9-13
- Московского 19-25, 22-30
- Владимирская 8-20, 11, 13
- Азовстальская 28-36.