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Рубрика: Новости Мариуполя
13-04-2017, 08:18
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Сегодня больницы, школы, порт и жилые дома в Мариуполе оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 13 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Строителей 111, 113, 115
  • Николаевская 81, 83, 83/48
  • Б.Морская 1-87
  • Дачная 2-24
  • Мариупольская 1-33
  • Крановая 3-48
  • Маркелова 1-118
  • Б.Азовская 2-40
  • туп.Крановый 2-18
  • пер.Зеленый 1-12
  • Жуковского 34-38
  • ОШ №33
  • Порт
  • Горная 1-186
  • Гор.больница №4, 10 по ул.Пашковского 4
  • лицей по ул. Единства 49
  • кафе "Зодиак"
  • Пашковского 2-12
  • пр.Единства 41-68
  • Менделеева 5-24
  • пер.Лечебный 1-13
  • пер.Филатова 2
  • ОШ №34
  • дс 59, 61, 71, 98, 90, 84
  • ОШ №28
  • Металлургов 135-179
  • Покрышкина 99
  • Сеченова 79-96
  • Гастело 3
  • гор.больница №5 с пониженным давлением
  • Героическая,1-46
  • пер.Садковый, 1-73
  • Лута, 1-101
  • Ровная, 1-76
  • проезд Ровный, 1-46
  • д/с №151
  • д/с №57
  • ОШ №47
  • С.Перовской, 1-66
  • Новосельская, 3-37
  • пер.Новосельский, 1-35
  • пер.Хортицкий, 4-24
  • Казацкая, 1-11
  • М.Сибиряка, 3-29
  • пер.Ключевой, 32-54.

С 8:30 до 17:00 без воды останутся:

  • Меотиды 9-13
  • Московского 19-25, 22-30
  • Владимирская 8-20, 11, 13
  • Азовстальская 28-36.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»