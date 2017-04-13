Сегодня больницы, школы, порт и жилые дома в Мариуполе оставят без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 13 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

Строителей 111, 113, 115

Николаевская 81, 83, 83/48

Б.Морская 1-87

Дачная 2-24

Мариупольская 1-33

Крановая 3-48

Маркелова 1-118

Б.Азовская 2-40

туп.Крановый 2-18

пер.Зеленый 1-12

Жуковского 34-38

ОШ №33

Порт

Горная 1-186

Гор.больница №4, 10 по ул.Пашковского 4

лицей по ул. Единства 49

кафе "Зодиак"

Пашковского 2-12

пр.Единства 41-68

Менделеева 5-24

пер.Лечебный 1-13

пер.Филатова 2

ОШ №34

дс 59, 61, 71, 98, 90, 84

ОШ №28

Металлургов 135-179

Покрышкина 99

Сеченова 79-96

Гастело 3

гор.больница №5 с пониженным давлением

Героическая,1-46

пер.Садковый, 1-73

Лута, 1-101

Ровная, 1-76

проезд Ровный, 1-46

д/с №151

д/с №57

ОШ №47

С.Перовской, 1-66

Новосельская, 3-37

пер.Новосельский, 1-35

пер.Хортицкий, 4-24

Казацкая, 1-11

М.Сибиряка, 3-29

пер.Ключевой, 32-54.

С 8:30 до 17:00 без воды останутся: