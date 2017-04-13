Накануне Пасхи полиция Донетчины переходит на усиленный вариант несения службы

С 15 апреля, в преддверии Пасхи, правоохранительные органы Донецкой области перейдут на усиленный вариант несения службы. В это время, чтобы не допустить терактов и провокаций, они будут сотрудничать с представителями СБУ, Нацгвардии, пограничной службы, ГСЧС, патрульной полиции, экспертами взрывотехнического и кинологического подразделения.

Кроме того, будет создан штаб, который будет получать информацию об обстановке со всего региона, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Перед праздником будут обследованы территории вокруг культовых сооружений, кладбищ, местах, где ожидается большое скопление людей.

«Мы усиливаем работу на блокпостах, на КПВВ, добавляем еще работников, создаем при необходимости мобильные блокпосты, которые будут двигаться по территориям, где нет стационарных постов. Регион должен быть полностью в безопасности», - отметил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Сергей Матвейчук.