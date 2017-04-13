Количество украинских заложников на Донбассе увеличилось – Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявляет о том, что количество украинских заложников, которых удерживают на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях, увеличилось за счет гражданских.

Так, сейчас Киев насчитывает 126 пленных.

«К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 лиц, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских. Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения - более 600 лиц», - сообщила Геращенко.