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Рубрика: Новости Донбасса
13-04-2017, 10:47
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В зоне АТО по-прежнему «горячо»: 1 военный погиб, 2 – ранены

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 61 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военный погиб, 2 – получили ранения.

По-прежнему в эпицентре боевых действий остается Приморское направление. Здесь били из минометов, БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. Возле Водяного работали снайперы.

На Донецком направлении обстреливали позиции в районе Авдеевки, шахты Бутовка, Опытного, Каменки, Зайцево, Песков, Луганского и Троицкого. Здесь в ход пошли те же виды вооружения.

На Луганщине на линии огня оказались населенные пункты Новоалександровка, Крымское, Катериновка и Новозвановка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»