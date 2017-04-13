В зоне АТО по-прежнему «горячо»: 1 военный погиб, 2 – ранены

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 61 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий 1 военный погиб, 2 – получили ранения.

По-прежнему в эпицентре боевых действий остается Приморское направление. Здесь били из минометов, БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. Возле Водяного работали снайперы.

На Донецком направлении обстреливали позиции в районе Авдеевки, шахты Бутовка, Опытного, Каменки, Зайцево, Песков, Луганского и Троицкого. Здесь в ход пошли те же виды вооружения.

На Луганщине на линии огня оказались населенные пункты Новоалександровка, Крымское, Катериновка и Новозвановка.