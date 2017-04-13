Донецкая железная дорога предлагает работу своим сотрудникам с неподконтрольных территорий

Не только металлурги, но и железнодорожники с неподконтрольных территорий могут найти работу в украинских населенных пунктах.

Так, пресс-служба «Укрзализныци» сообщает о том, что Донецкая железная дорога предлагает работу своим сотрудникам, которые остались на «национализированных» предприятиях на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях. Они могут трудоустроиться в структурные подразделения регионального филиала «Донецкая железная дорога» или другие подразделения УЗ на подконтрольных Украине территориях.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (+380 6261) 6-33-96, (+380 6261) 6-28-62 в отдел кадров в городе Лиман, или на электронный адрес: d.nokzam@lotus.don.ur.gov.ua.

Напомним, в Мариуполе уже успешно функционирует центр трудоустройства «Метинвеста», куда могут обратиться за помощью металлурги «национализированных» ДНР и ЛНР предприятий.