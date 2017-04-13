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Рубрика: Новости Мариуполя
13-04-2017, 11:39
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В секторе «Мариуполь» ранены двое «азовцев»

Вчера в Марьинке в результате обстрела получили ранения двое бойцов полка «Азов».

Как рассказали в пресс-службе полка, Рыба и Тесак принимали участие в патрулировании населенного пункта, когда открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Рыба был ранен, а Тесак «поймал» пулю, когда кинулся спасать товарища.

«Тогда Рыба получил сквозное ранение в область щеки: пуля при этом чудом не задела жизненно важные органы. От полученного ранения Рыба упал. Не испугавшись обстрела, сразу же ему на помощь бросился Тесак. Однако вражеская пуля настигла и его. Во время того, как Тесак оказывал собрату первую медицинскую помощь, он и сам получил пулевое ранение», - рассказали в пресс-службе «Азова».

Пострадавших прооперировали в больнице Волновахи, после чего вертолетом эвакуировали в госпиталь им. Мечникова в Днепре.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»