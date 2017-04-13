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Рубрика: Новости Мариуполя
13-04-2017, 11:59
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В Мариуполе устанавливают два новых стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха

В рамках Программы развития и расширения региональной системы мониторинга окружающей среды в Донецкой области в Мариуполе доставили два новых стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха. Всего ВГА приобрела 6 таких поста, 4 из них будут установлены в других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба горсовета.

В Мариуполе один пост установят в Центральном районе (пр. Металлургов, 112), второй - в Левобережном (пр. Победы, 21). Благодаря им за состоянием атмосферного воздуха можно будет наблюдать онлайн.

Теперь несколько месяцев понадобится для монтажа, подключения и отладки оборудования, после этого посты начнут работать круглосуточно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»