В Мариуполе устанавливают два новых стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха

В рамках Программы развития и расширения региональной системы мониторинга окружающей среды в Донецкой области в Мариуполе доставили два новых стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха. Всего ВГА приобрела 6 таких поста, 4 из них будут установлены в других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба горсовета.

В Мариуполе один пост установят в Центральном районе (пр. Металлургов, 112), второй - в Левобережном (пр. Победы, 21). Благодаря им за состоянием атмосферного воздуха можно будет наблюдать онлайн.

Теперь несколько месяцев понадобится для монтажа, подключения и отладки оборудования, после этого посты начнут работать круглосуточно.