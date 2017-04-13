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Рубрика: Новости Украины и мира
13-04-2017, 12:59
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[Фото]

Машина Савченко в Киеве сбила пожилую женщину

Сегодня в Киеве автомобиль нардепа Надежды Савченко сбил пожилую женщину. Об этом сообщили очевидцы на странице группы "Троещина ВК" соцсети "Вконтакте".

«Наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку», - написали интернет-пользователи.

Как выяснилось, Надежда была в салоне машины, а за рулем – ее сестра Вера. По ее словам, во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. «Я женщину не сбивала, просто толкнула», - уверяет Вера.

Надежда Савченко оказала пострадавшей первую медицинскую помощь, после чего уехала по своим делам. Вера осталась на месте происшествия.

Журналисты выяснили, что у женщины легкие травмы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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