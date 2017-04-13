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Рубрика: Новости Донбасса
13-04-2017, 13:30
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[Фото]

Помощь автомобилистам на колесах: на Донетчине заработали передвижные мобильные сервисные центры МВД

В Донецкой области начали работу передвижные мобильные сервисные центры МВД, которые наряду со стационарными пунктами заменили МРЭО. Со вчерашнего дня они «путешествуют» по отдаленным населенным пунктам: Мангуш, Никольское, Угледар, Александровка, Доброполье, Новолуганское, Северск, Константиновка, Святогорск, Лиман и Дружковка.

Здесь можно зарегистрировать авто, заменить удостоверение водителя или получить справку об отсутствии судимостей. В составе экипажей – двое администраторов и специалист экспертной службы.

«Наш приоритет - комфорт граждан. Важно, чтобы везде на Востоке страны граждане могли получить услуги сервисных центров МВД удобно, комфортно и спокойно. Мобильные сервисные центры МВД дают возможность сэкономить время и средства, потраченные на дорогу до ближайшего стационарного сервисного центра МВД и, согласно графику выездов, получить необходимую услугу в своем городе», - отмечает руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

С графиком передвижения центров и временем работы можно ознакомиться на сайте.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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