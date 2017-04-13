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Рубрика: Новости Донбасса
13-04-2017, 13:50
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Правоохранители проверяют законность создания в Донецкой области «муниципальной полиции»

В интернете появилась информация о том, что Дружковский городской совет принял решение о создании «муниципальной полиции» в качестве коммунального предприятия. Она призвана выявлять нарушения благоустройства города, трудовых отношений и т.п.

В пресс-службе областного главка полиции заявляют, что не имеют никакого отношения к новосозданному формированию. Сейчас правоохранители проверят юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия.

Указанная информация зарегистрирована в Единый журнал заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях ГУНП в Донецкой области.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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