Правоохранители проверяют законность создания в Донецкой области «муниципальной полиции»

В интернете появилась информация о том, что Дружковский городской совет принял решение о создании «муниципальной полиции» в качестве коммунального предприятия. Она призвана выявлять нарушения благоустройства города, трудовых отношений и т.п.

В пресс-службе областного главка полиции заявляют, что не имеют никакого отношения к новосозданному формированию. Сейчас правоохранители проверят юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия.

Указанная информация зарегистрирована в Единый журнал заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях ГУНП в Донецкой области.