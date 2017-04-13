Доработанный законопроект об украинских праздниках: 8 марта – праздник, но не выходной

В Украине прошли общественные обсуждения законопроекта о государственных и международных праздниках, а также днях скорби и памяти. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обнародовал обновленный проект закона и рассказал, какие праздники отменят, а какие добавят.

«Документ дополнен новой категорией – "Международные дни", куда включены среди других 8 марта – День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая – День труда (будет выходным). Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря. Вместе с тем Институт прислушался к пожеланиям общественности и включил в проект традиционный праздник – День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным», - отметил Вятрович.

Также внесен праздник Рождества по григорианскому календарю (25 декабря), не делая его выходным днем.

«Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января). День Государственного флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году)», - добавил директор института.