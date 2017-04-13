Родственникам передали письма от пленных в ОРДЛО

Украинские представители передали письма родственникам пленных, которых удерживают на неподконтрольных территориях. Также им рассказали, как себя чувствуют заложники.

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

«После возвращения из Минска минской группой встретились с семьями заложников, передали им письма от ребят, рассказали всю последнюю информацию о ходе переговоров и всех наших усилиях по освобождению. Это тяжелое, но честное общение, мы на постоянном контакте с родственниками, которые знают все детали переговоров», - отметила Геращенко.