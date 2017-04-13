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Рубрика: Новости Мариуполя
13-04-2017, 15:34
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#MRPLconnection: мариупольские активисты решают транспортную проблему города флешмобом на железнодорожном вокзале

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, молодые активисты города устроили флешмоб #MRPLconnection, чтобы привлечь внимание местных и иногородних жителей к транспортной проблеме Мариуполя. Дело в том, что трасса Мариуполь-Запорожье находится в ужасном состоянии, а с железнодорожного вокзала можно уехать только в двух направлениях – во Львов и Киев. Но и эта дорога займет немало времени: до Киева – 18 часов, до Львова – 29.

В результате мариупольцам приходится переплачивать за поездки в автобусах, хотя проблему можно решить открытием новых маршрутов и курсированием скоростных составов.

Сегодня флешмоб #MRPLconnection провели на железнодорожном вокзале: молодежь с плакатами утром встречала пассажиров поезда Киев-Мариуполь. Людям рассказали об электронной петиции к президенту с просьбой решить транспортную проблему города-полумиллионника и призвали их оставить свои подписи.

Сейчас под петицией подписалось порядка 1 тысячи человек, еще надо немало – 24 тысячи. Однако активисты настроены решительно и намерены также обратиться к руководству «Укрзализныци».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»