В Мариуполе начали работать виртуальные музеи металлургических комбинатов

В Мариуполе начали работать виртуальные музеи истории металлургических комбинатов им. Ильича и «Азовсталь». Экскурсии в формате 360° теперь доступны на сервисе Google Карты.

Общая история металлургических комбинатов Мариуполя охватывает более чем 200 лет. За этот период собраны тысячи музейных экспонатов, интересные факты, архивы, истории о сотрудниках и фотографии. Это дало возможность в музейных экспозициях максимально детально отразить ход развития металлургических гигантов.

Выставочные залы музея МК «Азовсталь» были открыты для посетителей с 1956 года. Музей истории ММК им. Ильича начал работать в 1987 году. Чтобы сделать информацию об истории предприятий доступнее, сотрудниками телеканала МТВ созданы виртуальные туры по музеям. Панорамные экскурсии уже доступны в режиме онлайн на сервисе Google Карты по ссылкам: ММК им. Ильича – http://goo.gl/W138br, МК «Азовсталь» – http://goo.gl/SXa7mR

Генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко:

- 120-летняя история нашего комбината – это не только цифры и объемы производства. Это история тысяч семей мариупольских металлургов, благодаря труду которых комбинат прошел через войны, разруху и стал флагманом украинской металлургии. Заводы – это важная часть истории нашей страны и Мариуполя. Важно, чтобы и наша молодежь могла больше узнать о металлургии с помощью современных технологий.

Генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили:

- Вместе с заводами рос и развивался Мариуполь: появилась железная дорога, морской торговый порт, затем «Азовсталь». Далее вокруг металлургии формировалось машиностроение, строительство и другие отрасли. Музеи комбината иллюстрируют также историю промышленности, Мариуполя и Украины. Надеюсь, виртуальные туры станут популярны и среди мариупольцев, и среди гостей города.