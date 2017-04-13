В Мариуполе продолжают бежать весенние ручьи

Как сообщили "Мариупольским новостям" жители города, несмотря на проведённый ремонт водовода, на бульваре Хмельницкого из технического люка продолжает бежать вода. Ручей затопил крышку люка и разливается вдоль бульвара.
Как сообщили "Мариупольским новостям" жители города, несмотря на проведённый ремонт водовода, на бульваре Хмельницкого из технического люка продолжает бежать вода. Ручей затопил крышку люка и разливается вдоль бульвара.
Наш корреспондент обнаружил «носочное окно»
В субботу в центре города пройдет мероприятие «Разукрась писанку»