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Рубрика: Новости Мариуполя
13-04-2017, 17:47
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В Мариуполе продолжают бежать весенние ручьи

Как сообщили "Мариупольским новостям" жители города, несмотря на проведённый ремонт водовода, на бульваре Хмельницкого из технического люка продолжает бежать вода. Ручей затопил крышку люка и разливается вдоль бульвара.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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