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Рубрика: Новости Мариуполя
13-04-2017, 19:02
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[Фото]

В Мариуполе стремительно растёт число провалов земли

У дома №107 на проспекте Строителей образовался очередной провал земли, превращающийся в местный мусоросборник. Кратер находится у тропинки, которая в тёмное время суток не освещена. Это представляет опасность для здоровья жителей близлежащих домов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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