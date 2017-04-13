В Мариуполе стремительно растёт число провалов земли

У дома №107 на проспекте Строителей образовался очередной провал земли, превращающийся в местный мусоросборник. Кратер находится у тропинки, которая в тёмное время суток не освещена. Это представляет опасность для здоровья жителей близлежащих домов.
У дома №107 на проспекте Строителей образовался очередной провал земли, превращающийся в местный мусоросборник. Кратер находится у тропинки, которая в тёмное время суток не освещена. Это представляет опасность для здоровья жителей близлежащих домов.
Неизвестные сорвали три урны на аллее в Приморском парке
Авария трубопровода изменила пейзаж на бульваре Хмельницкого