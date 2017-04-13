В Мариуполе суд вынес приговор добровольцу батальона, который курировал убийство жителя Мангуша

Сегодня Орджоникидзевский суд Мариуполя вынес приговор добровольцу одного из батальонов, которого обвинили в убийстве жителя Мангуша в 2014 году.

Мужчина является «куратором» непосредственных исполнителей преступления. Ему объявлено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 (умышленное убийство), 257 (бандитизм), 146 (похищение человека), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога.

47-летний мужчина пропал в ноябре 2014 года во время прогулки с собакой. Как выяснилось, его похитили двое добровольцев, после чего его вывезли в лесопосадку, расстреляли, а тело закопали. На протяжении двух лет труп не могли найти, а родственники надеялись, что их муж, брат и сын жив и просто похищен. Сейчас тело найдено, все обстоятельства происшествия установлены.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, причиной убийства стал бизнес. Также предварительно известно, что за свою «работу» исполнители получили 3000 гривен на двоих.

«До задержания организатора мы готовились более тщательно, потому что он на голову умнее и хитрее исполнителей. Он предварительно создавал себе алиби на момент убийства. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что он готовится совершить иное правонарушение в виде дачи противоправной выгоды следователю, который в отношении него расследовал другое уголовное преступление относительно незаконного лишения свободы. Он был задержан «на горячем» во время передачи неправомерный выгоды следователю. А потом был задержан и по подозрению в совершении этого заказного убийства», - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько.