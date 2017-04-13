Африка нам поможет… с антрацитом

Департаментом топливно-энергетического комплекса (ДТЭК) начинается формирование запасов антрацита для подготовки к осенне-зимнему сезону 2017-2018.

Информация содержится в сообщении «Українських Новин»: «ДТЭК подтверждает закупку 600 тыс. тонн угля из ЮАР с опцией увеличить до 1 млн тонн. Прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины».

Именно поэтому, как уверяют в ДТЭК, нынче временно остановлены Приднепровская и Криворожская ТЭС компании для накопления антрацита. При этом в энергохолдинге обещают при необходимости для покрытия мощности в энергосистеме, станции запустить.

В Украину прибытие первого судна из ЮАР с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне. Полученное топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые по мере необходимости включатся в работу, чтобы поддержать стабильность украинской энергосистемы.

Как заявил директор по коммерческой деятельности ДТЭК Энерго Виталий Бутенко: «В истории Украины это первый прецедент закупки на дальних рынках таких существенных объёмов антрацита в столь сжатые сроки. Данная сделка является первым шагом в реализации стратегии компании по обеспечению собственных ТЭС углем антрацитовой группы в условиях блокады».

Неужели? Но мы то помним что, будучи премьер-министром Украины, Арсений Яценюк уже однажды, а точнее – 03.09.2014 года подписал соглашение с ЮАР на поставку миллиона тонн угля, о чём сообщал: «Правительство уже сейчас подписало соглашение на один миллион тонн поставки угля из Южно-Африканской Республики».

Ещё мы прекрасно помним, чем закончилась эта авантюрная кампания по закупке угля за тридевять земель и по баснословным ценам… Уголёк-то оказался низкого качества и совершенно непригоден для украинских ТЭС. Тогда по этому поводу разразился большой скандал.

После этого глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина больше не будет закупать „непонятный уголь в Африке“…

Тем не менее, история повторяется. Наверное, африканцы научились добывать уголь совершенно иного качества. Ну-ну, ждём следующего отопительного сезона, если он вообще наступит…