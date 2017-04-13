В Мариуполе к Пасхе обрежут рекордное количество деревьев

На сегодняшний день в четырёх районах Мариуполя КП «Зеленстрой» произвел обрезку веток более 7757 деревьев. Всего запланировано произвести обрезку 9784 деревьев, большая часть крон будет приведена в порядок к празднику Пасхи.

В Кальмиусском районе до 15 апреля обрежут ветви на 936 деревьях, на данный момент обработаны 615.

В Центральном районе обрезку 2850 деревьев планируют завершить сегодня.

Также сегодня должна быть завершена обрезка 2898 деревьев в зелёных зонах и на улицах в Приморском районе.

Левобережный район планирует завершить обрезку до конца апреля. К 29 апреля наведут порядок с 3100 кронами, на данный момент уже обрезано 2256 деревьев.