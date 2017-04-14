Официально: Россия не будет принимать участие в «Евровидении-2017»

Европейский вещательный союз (EBU) обнародовал официальное заявление о том, что Россия в этом году не будет принимать участие в «Евровидении» из-за запрета Юлии Самойловой въезда в Украину.

«Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на поездки для Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что она полностью подрывает целостность и неполитический характер конкурса и его миссии по объединению всех стран в дружеской конкуренции, но подготовка к Евровидению продолжается в городе-хозяине Киеве. Нашим главным приоритетом остается создание впечатляющего песенного конкурса Евровидение в мае», - говорится в заявлении.

В EBU добавляют, что сделали все возможное для того, чтобы Россия выступила на песенном конкурсе: «Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо сменить избранного артиста на того, кто мог легально въехать в Украину на время проведения конкурса. К сожалению, оба предложения были отклонены Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017". К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие и сделали все возможное для достижения этой цели».