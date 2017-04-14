Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа)

Служба в Великую Пятницу (Великий Пяток) посвящена воспоминанию крестной смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.

На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются «12 Евангелий Святых Страстей Христовых», избранных из всех четырех Евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.

Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим с одной стороны то, что слава и величие не оставили Господа и во время Его страданий, а с другой стороны — горячую любовь к своему Спасителю.

Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.

На вечерне, при пении тропаря: «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...», священнослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.

Плащаница полагается на особо приготовленном столе (гробнице). Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницею и лобызают язвы изображенного на ней Господа — прободенные ребра, руки и ноги Его. Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.

Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа во гробе. Это день строгого поста, когда ничего нельзя есть. Те, кому это трудно, ничего не едят и не пьют до выноса плащаницы, а после выноса едят только хлеб и воду.

Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей. Печь куличи следует в субботу, и красить яйца тоже - считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.

День Госавтоинспекции МВД Украины

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым государством, а через 6 лет, 14 апреля 1997 года Кабинет Министров Украины утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины».

Таким образом, в независимом государстве был официально утвержден день создания Госавтоинспекции МВД Украины, и, следовательно, появился еще один профессиональный праздник. ГАИ МВД Украины решает многочисленный задачи, основными из которых являются:

— обеспечение безопасности дорожного движения;

— организация контроля за соблюдением законов, касающихся вопросов безопасности дорожного движения, а также охраны окружающей среды от вредного воздействия автомототранспортных средств;

— усовершенствование регулирования дорожного движения с целью обеспечения его безопасности и повышения эффективности использования транспортных средств;

— быстрое выявление и пресечение фактов нарушения безопасности дорожного движения, а также выявление причин и условий обнаруженных нарушений.

Марья Пустые щи

В этот день церковь чтит память преподобной Марии Египетской — христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин. Мария родилась в Египте в середине 5 века. В возрасте 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию, где стала блудницей.

Однажды она попыталась войти в храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. Тогда Мария осознала свое падение и стала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она свободно вошла в храм. Вскоре после этого Мария приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Также считалось, что женщине или девушке в этом мог поспособствовать такой прием: нужно было, погладив себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу.

Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.

О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы — год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».

Именины:

Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей