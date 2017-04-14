В Донецкой области подруги избили 14-летнюю школьницу

В Славянске в правоохранительные органы обратилась местная жительница и рассказала, что ее 14-летнюю дочь избили. Как выяснилось, сделали это две ее подруги 14 и 15 лет: во время прогулки между ними возникла ссора, и девочку избили в безлюдном месте.

В результате у пострадавшей перелом костей носа и сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Обидчицы хорошо известны правоохранителям: обе находятся на учете, а их родители уже привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

По факту причинения телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или исправительных работ на срок до одного года.