В Мариуполе на побелку выделили более 10 тонн извести

На традиционную предпасхальную побелку мариупольских бордюров райадминистрации города выделили более 10 тонн извести. Побелка будет осуществлена на основных дорогах районов и подходах к храмам.

В Приморском районе бортовой камень забелеет на 5 центральных дорогах. На это выделено 1,39 т. извести. В Левобережном районе преобразят 5 основных дорог. На побелку бордюров на 8 дорогах Центрального района выделено 8,5 т. извести. В Кальмиусском районе к празднику Пасхи побелка будет произведена на 9 основных дорогах. На это районной администрацией выделено 0,8 т. извести.