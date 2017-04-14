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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 08:50
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В Мариуполе на побелку выделили более 10 тонн извести

На традиционную предпасхальную побелку мариупольских бордюров райадминистрации города выделили более 10 тонн извести. Побелка будет осуществлена на основных дорогах районов и подходах к храмам.

В Приморском районе бортовой камень забелеет на 5 центральных дорогах. На это выделено 1,39 т. извести. В Левобережном районе преобразят 5 основных дорог. На побелку бордюров на 8 дорогах Центрального района выделено 8,5 т. извести. В Кальмиусском районе к празднику Пасхи побелка будет произведена на 9 основных дорогах. На это районной администрацией выделено 0,8 т. извести.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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