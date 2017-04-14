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Prizma


Рубрика: Происшествия
14-04-2017, 09:09
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[Фото]

В Мариуполе не поделили дорогу два авто

Сегодня утром на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской произошло дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили легковой автомобиль и микроавтобус.

В результате обошлось без пострадавших, но вот транспорту потребуется ремонт.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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