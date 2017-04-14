Страстная пятница: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 14 апреля – Страстная пятница у верующих. Это самый строгий и скорбный день Страстной недели, ведь в этот день верующие вспоминают последний день жизни Иисуса, в частности, крестные муки и смерть.

В Страстную пятницу необходимо строго придерживаться поста, некоторые вообще отказываются от пищи. В этот день также нельзя совершать любую работу по дому, уборку необходимо закончить в Чистый четверг. Нельзя также шить, вышивать, стирать, колоть дрова.

Запрещается и любая другая работа топором и инвентарем из металла. В память о муках Иисуса нельзя совершать никакую работу на земле: нельзя пахать, боронить – совершать любые действия, во время которых необходимо проткнуть землю железом. Согласно верованиям, если посеять в этот день семена, то урожая не будет.

Под запретом находится любое веселье. Древняя поговорка гласит "кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать".

Считалось, что испеченный в этот день хлеб не заплесневеет и исцелит от всех болезней.

Если посмотреть в окно и первым увидеть в этот день мужчину - это к счастью на ближайшие три месяца. Если увидеть женщину старую, то быть чередой неудачам и болезням. Женщину молодую - три месяца жить без проблем.

Если принести со службы 12 свечей и расставить их по дому, это принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.