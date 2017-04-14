Суд арестовал акции «Укртелекома» и «ТриМоб»

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на акции "Укртелекома" и "ТриМоб".

«Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции «Укртелекома» и «ТриМоба», - написал в социальных сетях Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Так, ГПУ расследует уголовное производство о незаконном выделении по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн. грн. из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций "Укртелекома" по заниженной стоимости на 1,6 млрд. грн.

Экс-президенту уже сообщили о подозрении в незаконном финансировании из государственного бюджета средств на строительство выделенной линии специальной связи, которая по условиям приватизации ОАО "Укртелеком", должна была строиться на средства того предприятия, которое приватизировало "Укртелеком", но была профинансирована за госсредства незаконным способом. Растрата составляет 220 млн. гривен.