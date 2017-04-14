В Мариуполе полицейских подняли по тревоге

Как сообщалось ранее, с завтрашнего дня, 15 апреля, правоохранительные органы Донецкой области переходят на усиленный вариант несения службы, чтобы люди могли праздновать в безопасности. Главные задачи - не допустить терактов и диверсий, выявление нелегального оружия и взрывчатки, задержание лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и других преступников.

Поэтому сегодня в 6 часов утра в Мариуполе силовиков областного главка подняли по тревоге. Руководство проверило скорость реагирования и экипировку, ведь, выходя на службу, работник полиции должен быть готов к любому развитию событий и иметь все необходимое, чтобы защитить людей.