На «Азовстали» прошли противоаварийные учения

Сегодня, 14 апреля, на металлургическом комбинате «Азовсталь» прошла противоаварийная тренировка для проверки эффективности взаимодействия подразделений предприятия и городских аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайной ситуации.
Службы комбината на базе коксового цеха отработали алгоритм действий по эвакуации и спасению пострадавших, а также практические навыки по переводу производственных объектов на автономный безопасный режим работы и оперативной ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации.
Тренировка прошла согласно регламенту. Специалисты «Азовстали» высоко оценили навыки и профессионализм городских служб МЧС.