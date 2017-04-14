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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 13:16
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На «Азовстали» прошли противоаварийные учения

Сегодня, 14 апреля, на металлургическом комбинате «Азовсталь» прошла противоаварийная тренировка для проверки эффективности взаимодействия подразделений предприятия и городских аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайной ситуации.

Службы комбината на базе коксового цеха отработали алгоритм действий по эвакуации и спасению пострадавших, а также практические навыки по переводу производственных объектов на автономный безопасный режим работы и оперативной ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации.

Тренировка прошла согласно регламенту. Специалисты «Азовстали» высоко оценили навыки и профессионализм городских служб МЧС.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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