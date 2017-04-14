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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 13:28
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Нардепы предлагают за счет госбюджета достроить 10 многоэтажек в Мариуполе

В Верховной Раде Украины народные депутаты разрабатывают законопроект, который позволит использовать налоги, поступившие в госбюджет от предприятий, расположенных на неподконтрольной территории Донбасс, на постройку и ремонт жилья для переселенцев.

В ходе обсуждения было отмечено, что в Мариуполе есть 10 недостроенных домов, но средств на завершение строительных работ не хватает.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в своем Facebook отметил, что в прошлом году неподконтрольный украинской власти Донецк заплатил 1,5 млрд грн. налогов.

«При этом два миллиона людей — временных переселенцев из Донбасса, ютятся по грязным, холодным общежитиям или вынуждены платить по 5-10 тысяч гривен за аренду жилья. Государство фактически бросило их на произвол судьбы», — сказал народный депутат.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»