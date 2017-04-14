В Мариуполе при поддержке Метинвеста открыт седьмой родник

Активисты общественного союза «Зеленый центр Метинвест» возродили источник пресной воды по ул. Сивашской, 94 в поселке Горького в Кальмиусском районе. Это седьмое по счету место выхода грунтовых вод, благоустроенное в рамках проекта «Родники».

В 2015 году общественный союз «Зеленый центр Метинвест» запустил экологический проект «Родники». За два года активисты нашли и благоустроили шесть забытых источников пресной воды. Родник по ул. Сивашской, 94 стал седьмым. Теперь он сможет обеспечивать чистой питьевой водой всех жителей поселка Горький.

Места выхода на поверхность грунтовых вод на территории города чаще всего заброшены: заросли травы, земля и мусор загрязняют природный ключ. Поэтому благоустройство родников требует расчистки территории, обустройства ухоженной площадки и созданию колодца. В поиске источников активистам общественного союза помогают мариупольские экологи.

Помимо родника по ул. Сивашской, совместными усилиями уже удалось возвратить к жизни источники по ул. Береговой (пойма р. Кальчик), на Приморском бульваре (ор-р кафе «Голубая волна»), на Малофонтанном спуске в Центральном районе, по ул. Интернациональной и Львовской в Приморском районе, а также в парке Петровского.

Координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест», депутат городского совета Сергей Магера: «Источники пресной воды пользуются спросом среди местных жителей, даже если территория возле них заброшена. Благоустройство новых и новых родников сделает их доступными и приятными в использовании для мариупольцев, и улучшит облик нашего города».