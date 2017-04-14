Уже в мае украинцы увидят у себя в «платёжках» абонплату за газ и тепло

Уже с 1 мая украинские абоненты потребления газа и теплоэнергии вынуждены будут оплачивать абонентскую плату, даже несмотря на потуги правительства отменить либо отодвинуть такое непопулярное решение. Но… МВФ приказал, правительство согласилось… Народ вновь обманут.

Для населения и промышленных потребителей 28 марта 2017 года НКРЭКП установила с 1 апреля тарифы на распределение газа как за присоединённую мощность, что, по сути, и явилось абонплатой за подключение к системе газоснабжения. Причём оплачиваться они должны ежемесячно согласно мощности счётчика, вне зависимости от фактического потребления газа.

Но уже 10 апреля регулятором было отменено решение об установлении абонплаты за использование газовой инфраструктуры.

Теперь же, из сообщения следует: «Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы — все изменения вступят в силу с 1 мая 2017-го».

В опубликованном Министерством финансов Меморандуме украинской властью взяты на себя обязательства ввести абонплату для потребителей. Причём её вводят и на газ, и на отопление, хотя в действующем тарифе на тепло расходы на содержание инфраструктуры уже учтены.

Вот как комментирует такие действия правительства эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев: «Если смотреть на европейский опыт, там существуют компании, которые строят станцию, готовят инфраструктуру. Компания предлагает воспользоваться этой инфраструктурой. И платить нужно не только за газ, электроэнергию, тепловую энергию, но и за пользование инфраструктурой. Это позволит компании возместить потраченные на объекты средства. Что касается существующих систем, я не думаю, что до изменения прав собственности на эти системы кто-то из операторов должен получать плату за мощность. Если так дальше пойдёт, украинский потребитель будет платить ещё и за наличие унитаза в своей квартире».

Более того, при данном нововведении государство намерено сэкономить на субсидиях 4 миллиарда гривен. В тексте Меморандума говорится: «До конца июля 2017 г. мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; откорректируем социальные нормы в непиковые месяцы в течение отопительного сезона. Все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го. Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии до 47 млрд грн.».

Таким образом, вся тяжесть принятых ранее решений о многократном повышении тарифов постепенно переносится на плечи украинских граждан. Вскоре, по-видимому, правительство полностью освободится от этой ноши, за счёт народа…