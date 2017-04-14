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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 14:20
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Как общественный транспорт Мариуполя будет курсировать в поминальные дни

В поминальные дни, с 18 по 26 апреля, в Мариуполе общественный транспорт будет курсировать в специальном режиме по направлению к Старокрымскому и Новотроицкому кладбищам, сообщает пресс-служба горсовета.

К Старокрымскому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта АС-2 (остановка коммунального автобуса №58). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 10-15 минут.

К Новотроицкому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта пл. Победы (Левобережный район). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 20-30 минут.

Стоимость проезда в спецмаршрутах будет оплачиваться в полном размере, без предоставления льгот на проезд.

В выходные дни, с 22 по 24 апреля, на дорогах будут находиться наряды полиции, а транспорт будет следовать по следующим схемам:


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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