Как общественный транспорт Мариуполя будет курсировать в поминальные дни

В поминальные дни, с 18 по 26 апреля, в Мариуполе общественный транспорт будет курсировать в специальном режиме по направлению к Старокрымскому и Новотроицкому кладбищам, сообщает пресс-служба горсовета.

К Старокрымскому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта АС-2 (остановка коммунального автобуса №58). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 10-15 минут.

К Новотроицкому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта пл. Победы (Левобережный район). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 20-30 минут.

Стоимость проезда в спецмаршрутах будет оплачиваться в полном размере, без предоставления льгот на проезд.

В выходные дни, с 22 по 24 апреля, на дорогах будут находиться наряды полиции, а транспорт будет следовать по следующим схемам: