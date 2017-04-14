vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1286 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
14-04-2017, 14:37
Просмотров: 346
Комментариев: 0

Юлию Самойлову Россия отправит на «Евровидение» в следующем году

Юлия Самойлова, которая должна была в этом году представлять Россию на «Евровидении», расстроена решением ее страны отказаться от участия в конкурсе, но не унывает.

«Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», - отметила Самойлова.

Певица уверена, что в ее жизни еще будет «Евровидение», и в России ее ожидания подтвердили. Уже известно о том, что Юлия представит РФ на «Евровидении-2018».

«Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», - заявил генеральный директор Первого канала (Россия) Константин Эрнст.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Официально: Россия не будет принимать участие в «Евровидении-2017»

Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU)


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»