Юлию Самойлову Россия отправит на «Евровидение» в следующем году

Юлия Самойлова, которая должна была в этом году представлять Россию на «Евровидении», расстроена решением ее страны отказаться от участия в конкурсе, но не унывает.

«Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», - отметила Самойлова.

Певица уверена, что в ее жизни еще будет «Евровидение», и в России ее ожидания подтвердили. Уже известно о том, что Юлия представит РФ на «Евровидении-2018».

«Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», - заявил генеральный директор Первого канала (Россия) Константин Эрнст.