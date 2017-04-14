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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 15:35
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В Мариуполе появится Департамент соцзащиты населения

В Мариуполе хотят объединить все отделы, занимающиеся социальной политикой, в одну структуру – Департамент соцзащиты населения. Реорганизация коснется отдела по гуманитарным вопросам, службы по делам семьи и молодежи и службы по делам детей, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал управляющий делами исполкома Мариупольского городского совета Александр Кочурин, новшества ожидают и УЗСН. Планируется создание четырех фронт-офисов и одного БЭК-офиса. Учет приема граждан, начисления им субсидий, пособий и других выплат будут автоматизированы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»