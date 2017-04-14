В Мариуполе появится Департамент соцзащиты населения

В Мариуполе хотят объединить все отделы, занимающиеся социальной политикой, в одну структуру – Департамент соцзащиты населения. Реорганизация коснется отдела по гуманитарным вопросам, службы по делам семьи и молодежи и службы по делам детей, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал управляющий делами исполкома Мариупольского городского совета Александр Кочурин, новшества ожидают и УЗСН. Планируется создание четырех фронт-офисов и одного БЭК-офиса. Учет приема граждан, начисления им субсидий, пособий и других выплат будут автоматизированы.