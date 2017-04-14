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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 16:21
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В мариупольских высотках устанавливают современные лифты

В этом году мариупольские власти взяли курс на замену старых лифтов в многоэтажках. Сертифицированный срок годности пассажироподъемников – 25 лет, однако некоторым мариупольским лифтам уже за 40.

80-й и 82-й дома по улице Николаевской – одни из первых счастливчиков, где появятся современные лифты. До этого жильцы даже боялись заходить в кабину, а многие предпочитали ходить пешком. Дело в том, что старые подъемники очень часто ломались и могли остановиться во время поездки.

Но сейчас проблема решена: новые грузоподъемники украинского производства, но с качественными импортными деталями. Они работают тихо, едут плавно, оснащены электронным монитором, который отслеживает количество поездок в день, а главное – экономят электроэнергию.

Всего в Мариуполе приблизительно 1000 лифтов, 150 из них уже попали в программу по замене и реконструкции. На эти цели из городского бюджета уже выделили 20 миллионов гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»