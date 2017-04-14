В Мариуполе силовики и военные не разрешают проводить крестный ход на Пасху: возможны провокации

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 16 апреля, в Мариуполе верующие планируют провести Пасхальный крестный ход. Однако правоохранители уверяют, что не смогут гарантировать участникам шествия безопасность.

Горсовет получил письма от полиции и СБУ, которые рекомендуют перенести крестный ход на более безопасное время. Есть информация, что на Пасху в городе возможны провокации, а радикально настроенные люди намерены сорвать шествие. Они могут спровоцировать верующих и привести к беспорядкам и уличным потасовкам.

К тому же, свое согласие еще не дали руководители оперативно-тактической группировки «Мариуполь».

Таким образом, и городской совет предлагает перенести проведение крестного хода на другое время.