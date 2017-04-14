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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 16:58
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В Мариуполе Пасху отпраздную арт-флешмобом, огромными писанками и открытием мотосезона

Уже завтра, 15 апреля, в центре Мариуполя пройдут праздничные мероприятия к Пасхе. По информации директора департамента общественно-культурного развития Оксаны Гринько, с 11:00 до 13:00 на Театральной площади будет проходить арт-флешмоб «Разукрась писанку». Здесь будут размещены огромные макеты пасхальных яиц и пасок, а все желающие будут их украшать и разукрашивать, сообщает пресс-служба горсовета.

Также в этот день в 11:00 местные байкеры откроют мотосезон. Сначала на проспекте Мира, от перехода до Драмтеатра, пройдет выставка мотоциклов, внедорожников и велосипедов, с которыми сможет сфотографироваться каждый желающий.

В 13:00 байкеры устроят мотопробег.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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