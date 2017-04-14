Черный мешок на голову и лицом в землю: в Мариуполе спецназовцы задержали 5 человек

Сегодня днем мариупольцы стали очевидцами задержания пятерых человек прямо на улице – на пересечении проспекта Строителей и улицы Митрополитской (Карла Либкнехта), напротив кафе «Охотник».

Прибывший на место происшествия корреспондент выяснил, что спецназовцы КОРДа задержали 5 человек. При этом действовали жестко: на головы мужчинам надели черные мешки, задержанным уложили на землю. Все они были в нерастаможенном автомобиле «Фольксваген», при себе у них была спортивная сумка.

Кто эти мужчины и почему их задержали – силовики не рассказали. Обещают, что вскоре официальную информацию обнародует пресс-служба областного главка полиции.