Мариупольцы выступили против стройплощадки на зеленой зоне в своем дворе

Жители дома №85 по проспекту Мира в Мариуполе выступили против стройплощадки в своем дворе. Дело в том, что подрядчик решил хранить здесь ливневые трубы, а для этого выбрал зеленую зону возле дома, которую хотят огородить деревянными брусьями.

Однако жильцы решительно выступили против, ведь они хранят мини-палисадник, как зеницу ока: здесь и детвора играет в теплое время, да и зелень радует глаз жителей. К тому же, люди опасаются шума и мусора от стройки, которую развернули прямо под их окнами.

Как выяснилось, именно через этот двор должны проложить трубопровод. В будущем это будет ливневый коллектор для сбора талых вод со всего района. Проект утвердили еще в 2014 году, но только сейчас выделили деньги из областного бюджета – всего 17 миллионов гривен.

Сегодня успокаивать жильцов приехал председатель Центральной райадминистрации Дмитрий Мирошниченко. Он заверил, что строительной площадки, как таковой, не будет, а для труб нашли новое место хранения. Поэтому причин для беспокойства нет.