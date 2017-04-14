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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 18:59
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В Мариуполе уже в 43-х аптеках есть «Доступные лекарства»

Как сообщалось ранее, с 1 апреля в Украине стартовала программа «Доступные лекарства». В Мариуполе уже 43 аптеки присоединились к данной кампании, причем договора с местными властями владельцы аптек заключают по личному желанию.

Начальник управления здравоохранения Сергей Данилков рассказал, что Мариуполь – второй город по вступлению аптек в программу «Доступные лекарства». Уже в 43-х пунктах можно или бесплатно, или с небольшой доплатой приобрести лекарства трех категорий: от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы, сообщает пресс-служба горсовета.

«По промежуточным итогам, уже выписаны полторы тысячи рецептов. Аптеки их принимают. В некоторых пунктах лекарств недостаточно, но этот вопрос решается в рабочем порядке. Если нет необходимого медикамента, предприниматели берут контактный номер пациента и перезванивают в случае его появления», - рассказывает начальник управления.

С реестром лекарств можно ознакомиться ЗДЕСЬ, с адресами аптек, присоединившихся к программе, - ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»