В Мариуполе спецназовцы задержали 5 вымогателей, которые «выбивали» 20 тысяч долларов долга

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, сегодня возле кафе «Охотник» в Центральном районе бойцы спецподразделения КОРД задержали 5-х мужчин, надев им на головы черные мешки. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе областного главка полиции.

Так, все задержанные – вымогатели, которые приехали «выбивать» долг у местного бизнесмена. Потерпевший некоторое время назад захотел открыть свое предприятие и уже нашел инвесторов. Но его компаньон обманул его и уехал из города, прихватив все деньги. За все долги пришлось отвечать обманутому предпринимателю, ему неоднократно угрожали и даже избивали.

Сегодня парни спортивного телосложения в очередной раз приехали за долгом в 20 тысяч долларов. Но пострадавший уже не колебался и обратился за помощью к правоохранителям.

Среди задержанных - двое жителей Мариуполя, в отношении которых, кстати, в настоящее время ведется досудебное расследование по уголовным правонарушением, связанным с торговлей людьми. Еще трое мужчин - граждане РФ, проживающие в Мариуполе.

«Сейчас есть информация, что задержанные действовали по заказу местной предпринимательницы. Женщина является одной из вкладчиц в неудачный бизнес потерпевшего. Она решила заручиться поддержкой лиц с криминальным прошлым, спортсменов, чтобы, так сказать, их руками повлиять на предпринимателя и вернуть свои деньги. Эта информация проверяется», - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины - «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.