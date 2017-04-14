Немирное перемирие в зоне АТО: 29 обстрелов и трое раненых военных

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 14 апреля, на Донбассе насчитали 29 нарушений режима прекращения огня.
На Приморском (Мариупольском) направлении били из минометов, пулеметов, стрелкового оружия, противотанковых гранатометов. На линии огня оказались Водяное, Павлополь, Широкино, Гнутово и Талаковка.
На Донецком направлении обстреливали позиции ВСУ у Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево, Каменки и Песков, на Луганщине – возле Катериновки и Попасной.
В результате боевых действий ранены 3 военных.