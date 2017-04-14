vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1257 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 20:33
Просмотров: 1566
Комментариев: 0

Мариуполь первым в Украине присоединился к системе ProZorro.Продажи

Мариуполь – первый город в Украине, который присоединился к системе ProZorro.Продажи. Это проект, который позволит государству реализовать неликвиды, сдать в аренду или продать объекты недвижимости, сообщает пресс-служба горсовета.

По своей структуре новый проект во многом похож на систему электронных закупок ProZorro. Однако есть и отличия: аукцион проходит не на понижение цены, а на ее повышение; увеличение количества участников торгов; конкуренция.

Основные преимущества ProZorro.Продажи - прозрачность, защита от монополизации, надежность доступа и скорость работы.

«Нашему проекту 5 месяцев. За это время мы эффективно реализовали имущество банков-банкротов на сумму более полмиллиарда гривен, которые были переданы в госбюджет. Две недели назад мы запустили новый вектор по реализации непрофильных активов, аренды и продажи госсобственности. Вчера успешно продали первый блок лотов с металлоломом для Укргаздобычи с повышением цены на 20%», - отметил Алексей Соболев, руководитель проекта ProZorro.sale.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В мариупольских высотках устанавливают современные лифты

Из городского бюджета уже выделено 20 миллионов гривен


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»