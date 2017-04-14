В Мариуполе убрали точки стихийной торговли мясом, «молочкой» и другими продуктами

В Центральном районе Мариуполя представители Центральной районной администрации, инспекции городского совета по благоустройству и правоохранительных органов провели рейд по местам стихийной торговли.
По информации пресс-службы горсовета, проверили следующие адреса: пр.Строителей, 125, пр.Строителей, 167, бул. Шевченко, 262, ул.Ф.Орлика (конечная остановка автотранспорта), пер.Транспортный, пр.Мира, 127 (остановка автотранспорта).
В результате составлено 9 административных протоколов за незаконную торговлю продуктами и ритуальной атрибутикой. Выносные столы демонтированы, несанкционированная торговля прекращена в добровольном порядке.