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Рубрика: Новости Мариуполя
14-04-2017, 21:07
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В Мариуполе убрали точки стихийной торговли мясом, «молочкой» и другими продуктами

В Центральном районе Мариуполя представители Центральной районной администрации, инспекции городского совета по благоустройству и правоохранительных органов провели рейд по местам стихийной торговли.

По информации пресс-службы горсовета, проверили следующие адреса: пр.Строителей, 125, пр.Строителей, 167, бул. Шевченко, 262, ул.Ф.Орлика (конечная остановка автотранспорта), пер.Транспортный, пр.Мира, 127 (остановка автотранспорта).

В результате составлено 9 административных протоколов за незаконную торговлю продуктами и ритуальной атрибутикой. Выносные столы демонтированы, несанкционированная торговля прекращена в добровольном порядке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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