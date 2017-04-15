По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 15 апреля, в связи с проведением ремонтных работ до 17:00 будет прекращена подача холодной воды в поселок Новокаменск.
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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 08:05
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Мариупольский поселок Новокаменск до вечера оставили без воды
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»