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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 08:05
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Мариупольский поселок Новокаменск до вечера оставили без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 15 апреля, в связи с проведением ремонтных работ до 17:00 будет прекращена подача холодной воды в поселок Новокаменск.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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