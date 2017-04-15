Военком вывез из воинской части в зоне АТО имущество на сотни тысяч

Военного комиссара одной из воинских частей заподозрили в тайном использовании военного имущества по собственному усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.



По данным следствия, с мая 2014 года по май 2015 он работал заместителем командира по тылу одной из воинских частей, которая в этот период находилась в зоне проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей.



"Находясь в зоне АТО, подполковник, используя поддельные документы, неоднократно получал военное имущество и тайно вывозил за пределы штаба воинской части и распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом, он завладел имуществом на сумму почти 400 тыс. грн", - указано в опубликованном сообщении.



Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении военному комиссару. Отмечается, что в цело, за период его службы в должности заместителя командира по тылу не учтено и потеряно вещевого имущества воинской части более чем 3 000 000 грн. Досудебное следствие продолжается.