vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1457 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
15-04-2017, 08:36
Просмотров: 453
Комментариев: 0

Военком вывез из воинской части в зоне АТО имущество на сотни тысяч

Военного комиссара одной из воинских частей заподозрили в тайном использовании военного имущества по собственному усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По данным следствия, с мая 2014 года по май 2015 он работал заместителем командира по тылу одной из воинских частей, которая в этот период находилась в зоне проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей.

"Находясь в зоне АТО, подполковник, используя поддельные документы, неоднократно получал военное имущество и тайно вывозил за пределы штаба воинской части и распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом, он завладел имуществом на сумму почти 400 тыс. грн", - указано в опубликованном сообщении.

Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении военному комиссару. Отмечается, что в цело, за период его службы в должности заместителя командира по тылу не учтено и потеряно вещевого имущества воинской части более чем 3 000 000 грн. Досудебное следствие продолжается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В воинских частях на Донетчине погибли 2 военных

Причина смерти – неосторожное обращение с оружием


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»