Военного комиссара одной из воинских частей заподозрили в тайном использовании военного имущества по собственному усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
По данным следствия, с мая 2014 года по май 2015 он работал заместителем командира по тылу одной из воинских частей, которая в этот период находилась в зоне проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей.
"Находясь в зоне АТО, подполковник, используя поддельные документы, неоднократно получал военное имущество и тайно вывозил за пределы штаба воинской части и распоряжался им по своему усмотрению. Таким образом, он завладел имуществом на сумму почти 400 тыс. грн", - указано в опубликованном сообщении.
Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении военному комиссару. Отмечается, что в цело, за период его службы в должности заместителя командира по тылу не учтено и потеряно вещевого имущества воинской части более чем 3 000 000 грн. Досудебное следствие продолжается.
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Военком вывез из воинской части в зоне АТО имущество на сотни тысяч
Военного комиссара одной из воинских частей заподозрили в тайном использовании военного имущества по собственному усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»