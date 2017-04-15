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Рубрика: Новости Донбасса
15-04-2017, 09:08
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На Донетчине подростки изнасиловали несовершеннолетнюю девочку

В Лиманском районе подростки в возрасте 15 и 17 лет изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе облстной полиции.

"Потерпевшая рассказала, что насильников знает недавно, а в тот вечер они пригласили ее погулять. Ребята выпили спиртное и захотели перейти к более близким интимным отношениям, на что получили отказ. Тогда они стали угрожать ей расправой и применяя физическую силу, изнасиловали. Девочка только через неделю рассказала родителям о произошедшем", – рассказали в полиции.

Подростки уже задержаны и дают признательные показания. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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